Адвокат Ефремова назвал максимальный размер компенсации родственникам погибшего Захарова

Размер компенсации, которую могут получить родные погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова не превысит одного миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, деньги выплачиваются одной общей суммой, а не каждому потерпевшему по отдельности. Однако о точном размере выплаты пока судить рано.

— Они могли бы получить прилично. Не космическую сумму, о которой они мечтали. К сожалению, они думают, если их (потерпевших — прим. ред.) будет больше, они получат больше денег. Но в законе нет такого. Там есть приговор и возмещение морального вреда. Думать, что если будет 20 человек, то каждый получит большую сумму, ошибка, — подчеркнул Пашаев.

Он добавил, что обычно потерпевшие получают от 500 до 800 тысяч рублей, однако конкретные цифры назовет только суд. Подробности будут известны по окончании разбирательства.

Озвучено состояние здоровья Михаила ЕфремоваАдвокат Ефремова также рассказал, как в настоящее время чувствует себя заслуженный артист. Пашаев отметил, что у мужчины много хронических болезней. При этом кинодеятель категорически отказывается от врачебной помощи.

Адвокат не забыл разъяснить, что совсем недавно Ефремов жаловался на боли в области сердца. Однако на все такие недомогания он старается не обращать внимания. По словам Пашаева, актер мог вызвать на дом врача, несмотря на то, что сейчас находится под домашним арестом.

Юрист добавил, что артист не хочет предпринимать какие-либо действия в тех вопросах, которые касаются его здоровья. По мнению Пашаева, Ефремов до сих пор не может отойти от шокового состояния.

«Ему сейчас очень тяжело в моральном плане», — отметил адвокат.

На протяжении последнего времени артист поддерживает общение только с юристом, женой и наследниками. Пашаев настоятельно призывал актера отказаться от просмотра известий по телевизору, так как тот находится в слишком подавленном состоянии.