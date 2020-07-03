Россияне не смогут вылететь за границу до 1 августа

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до первого августа. Соответствующую телеграмму ведомство разослало всем авикомпаниям и аэропортам.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме.

Исключение составляют вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. При этом с июня Россию могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет, что документ носит технический характер. Так, если правительство примет решение о возобновлении международного авиасообщения в июле, то Росавиация выпустит новую телеграмму.

Напомним, ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству страны начать поэтапное возобновление международного авиасообщения со стран СНГ. Полеты в другие страны политик рекомендовал открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказывал, что международные полеты могут открыть в августе-сентябре. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе говорила, что гражданам страны не стоит ждать открытия границ для туризма раньше сентября.