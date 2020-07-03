Дочь Заворотнюк рассказала о страхе за маму

После долгого молчания о судьбе Анастасии Заворотнюк, которой в прошлом году поставили диагноз «глиобластома», поклонники вздохнули с облегчением, когда услышали прогноз врачей. Весной они заявили, что актриса может вернуться к полноценной жизни, а вскоре и выписали ее из больницы.

Анастасия Заворотнюк 3 июля, новости о состоянии на сегодняСтаршая дочь любимой многими зрителями актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пробует свои силы в качестве блогера. Она ведет микроблог в Instagram и регулярно делится своими мыслями и эмоциями с подписчиками. Недавно Аня призналась, что болезнь мамы сильно повлияло на ее внутреннее состояние.

«Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства. Мне казалось, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, произошло очень много событий, и я поняла, насколько могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями», — откровенно высказалась Анна.

Девушка отметила, что понимает — жизненные сложности есть у каждого, но надо непременно идти вперед. При этом она отказалась обсуждать с подписчиками состояние здоровья своей мамы и подробности ее лечения. «Ситуацию с мамой я комментировать не буду. Эта тема святая для меня. Мы молимся, надеемся и верим», — подчеркнула Аня.

«Все мы дети, пока живы наши родители, пусть так будет как можно дольше. Здоровье маме», «Все обязательно будет хорошо. Здоровья Анастасии Юрьевне», — написали свои пожелания пользователи сети.