Жители Барнаула могут взять займы залог автомобиля ПТС

Сейчас непростое время для большого количества людей и сфер деятельности. Сложности с деньгами и работой, у многих предпринимателей проблемы с бизнесом. Деньги – это, прежде всего, возможность изменить ситуацию, выправить свое финансовое положение, сделать вложение в бизнес. Один из вариантов быстрого и простого получения денег – взять займ под залог автомобиля.

Эксперты федеральной микрофинансовой компании «Кредит-Финанс» рассказали, кому именно подходит такой вид кредитования.

Кому подходит кредитование под залог?

Мы выдаем быстрые и доступные займы под залог автомобиля, спецтехники, других видов транспорта и коммерческой недвижимости. Если вам необходимы деньги в личных или бизнес целях, с минимумом документов – никаких кредитных историй и справок о доходах – то можете смело обращаться.

Алексей Чаплин, директор компании «Кредит-Финанс»: Мы развиваем цивилизованный кредитно-финансовый бизнес. Успех нашей компании основан на честности и открытости при сотрудничестве с нашими клиентами. «Кредит-Финанс» дорожит своей репутацией на кредитном рынке и работает только в рамках законодательства РФ. Мы предлагаем несколько программ кредитования в Барнауле: заем под залог недвижимости, заем под залог авто-мотоспецтехники, рефинансирование (перезалог) под более выгодный %, срочный выкуп недвижимости, срочный выкуп автомобиля и другого автотранспорта.

Федеральная компания «Кредит-Финанс» на рынке с 2013 года, за это время выдала более 15 тысяч займов. 87 из 100 обратившихся получают положительный ответ, а 60 % клиентов обращаются в «Кредит-Финанс» повторно. Если вам срочно нужны деньги, «Кредит-Финанс» может помочь.

«Кредит-Финанс» — федеральная компания, оказывающая финансовые услуги в сфере залогового кредитования:

г. Барнаул, ул. Советская, д. 9

тел.: +7 (3852) 22-27-71

barnaul.krk-finance.ru