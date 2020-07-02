Трудности с возвращением в Европу у велогонщиков из США и стран Южной Америки

Неопределённость по поводу международных перелётов между Европой и Америкой ставит под угрозу планы по возвращению в Европу велогонщиков, которые во время карантина остались в странах Южной и Северной Америки. Евросоюз сохраняет ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса для граждан государств, сильно пострадавших от эпидемии. В список таких стран попадают страны Южной Америки и США. Для гонщиков, имеющих карту резидента европейской страны или рабочую визу, ограничений меньше.

Власти Колумбии уже запланировали на 19 июля гуманитарный рейс из Боготы в Мадрид, в число 200 пассажиров которого должны войти 107 спортсменов (велогонщиков, теннисистов, футболистов).

Эквадорскому гонщику команды Ineos, победителю Джиро д’Италия-2019 Ричарду Карапасу, а также его товарищу по команде Джонатану Нарваэсу придётся своими силами преодолевать 900 км до столицы Колумбии, чтобы также попасть на этот рейс.

Ричард Карапас. Photo (c) Instagram @ richardcarapaz

Как сообщает El Telegrafo, Карапасу и Нарваэсу придётся добиться разрешения, чтобы попасть на этот рейс, а затем, если оно будет получено, проделать большую часть пути или на велосипедах, или на автомобиле.

В числе гонщиков, которые должны приехать в Европу из Колумбии, также победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь, Ригоберто Уран, Даниэль Мартинес, Серхио Игита, Джонатан Кайседо, Эстебан Чавес, Наиро Кинтана.

Несколько спортсменов из США и Канады – Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Чед Хага (Sunweb), Сепп Кусс (Jumbo-Visma), остались в Европе во время пандемии.

Бен Кинг (NTT) и Ларри Уорбасс (AG2R La Mondiale) успели вернуться из США в Европу до усиления органичений, введённых недавно. Но в США остаются Тиджей Ван Гардерен и Лоусон Крэддок (EF Pro Cycling).