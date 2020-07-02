Кабмін звільнив очільників Укртрансбезпеки та Держлісагентства

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в четвер, 2 липня, ухвалив рішення звільнити голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.



Про це йдеться у розпорядженні уряду № 808-р, — пише Громадське.

«Звільнити Заблоцького Андрія Володимировича з посади Голови Державного агентства лісових ресурсів України відповідно до частини першої статті 87(1) Закону України «Про державну службу»», — зазначено у документі.

У цій статті зазначено, що рішення про звільнення держслужбовця з посади державної служби категорії «А» може бути з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану).

Очолювати це агентство Заболоцького призначили наприкінці 2019 року. До цього він був керівником аграрного сектору BRDO в Офісі ефективного регулювання.

Нагадаємо, у червні 2020-го в Держлісагентстві пообіцяли перевірити факти, викладені у розслідуванні організації Earthsight про нібито незаконну рубку дерев у Карпатах, з яких потім шведська компанія IKEA виробляє свою продукцію.

Тоді глава Держлісагентства Андрій Заблоцький підписав наказ про проведення протягом двох тижнів ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу.

Також уряд постановою № 788-р від 1 липня звільнив з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра Погорілого.