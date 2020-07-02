Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в КНДР благодаря усилиям партии

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KCNA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник на территорию страны благодаря воле ЦК Трудовой партии и сознательной слаженности народа, передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР.

«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию», — говорится в сообщении агентства.

По утверждению властей страны, вирус не проник в КНДР из-за «дальновидной руководящей способности ЦК партии» и «сознательной слаженности народа», который повинуется ее приказам.

С начала пандемии коронавируса, как заявляет северокорейское руководства, на территории страны не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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