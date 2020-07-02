Жители России озвучили размер «нормального» семейного дохода

Семье из трех человек, где двое работающих, для «нормальной жизни» достаточно 85,7 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир». В прошлом году опрошенные назвали другую цифру — 78,7 тыс. рублей.

21% респондентов назвали желаемым доход в 90−120 тыс. рублей, сообщает РБК.

Доход в 45−60 тыс. рублей устроит 18% опрошенных, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. рублей — 4%. Менее 20 тыс. рублей в месяц устроит 2% опрошенных. В опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны.

Напомним, майский опрос центра стратегических разработок (ЦСР) показал, что почти 2/3 россиян (58%) сообщили о сокращении денежных доходов из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. Наиболее уязвимыми группами стали предприниматели и россияне с серой зарплатой.