Расходы бюджета РФ в текущем году могут превысить 23 трлн рублей

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Расходы российского бюджета в 2020 году с учетом мер по противодействию пандемии коронавируса превысят запланированные на сумму около 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева.

«Если мы все вместе почитаем, с перенесенными расходами и антикризисными расходами – то выходит больше 23 триллионов», — сказал Колычев.

По его словам, изначально в российский бюджет на 2020 год закладывалось 19,7 трлн рублей, а объем всех связанных с коронавирусом мер поддержки экономики и населения обошелся стране в 4 трлн рублей.

Согласно принятому закону о бюджете с учетом весенних поправок, расходы государства в 2021 году не должны превысить 21,19 трлн рублей, в 2022 году — 22,44 трлн.

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