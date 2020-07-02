Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

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РИА «Новости»

В среднем российской семье, состоящей из двух родителей и ребенка, для «нормальной жизни» надо 85,7 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Компания провела опрос, в котором приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны. 22% респондентов назвали «нормальным» семейный доход в 60-90 тыс. руб. Такой же процент опрошенных считают, что для «нормальной жизни» семье нужно более 120 тыс. руб.

Около 21% назвали бюджет в 90-120 тыс. руб. Для 18% достаточным является 45-60 тыс. руб. На 20-30 тыс. руб. в месяц готовы прожить 4%. Только 2% опрошенных согласны «нормально» прожить на 20 тыс. руб.

Согласно данным компании, средний показатель за текущий год (85,7 тыс. руб.) на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем прошлогодний.

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