Путин и Трамп поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в…

Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в честь Дня независимости республики поздравления от лидеров других стран, в том числе коллег из России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Ежегодно в Белоруссии отмечают Днем независимости 3 июля. Однако политики из иностранных государств начали поздравлять Лукашенко уже 2 июля. Причем одним их первых поздравил его с праздником Владимир Путин. По словам президента России, взаимоотношения между Россией и Белоруссию развиваются в духе дружбы и союзничества.

Также поздравительную телеграмму направил Дональд Трамп, который написал, что надеется на укрепление отношений между США и республикой. Кроме того, теплые поздравления белорусам передал и генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Участие Вашей страны в работе Организации Объединенных Наций по всей международной повестке дня имеет чрезвычайно важное значение», — написал Гутерриш.

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