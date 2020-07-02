Венесуэла отменила высылку посла Евросоюза

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Власти Венесуэлы пересмотрели решение об объявлении персоной нон-грата посла Исабеля Бриланте Педроса, главу делегации Европейского союза в Каракасе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Внешнеполитические ведомства Венесуэлы и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором признали недействительным высылку Педроса.

Данная договоренность была достигнута по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Педроса должен покинуть республику в течение 72 часов из-за решения ЕС ужесточить санкции против Каракаса.

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