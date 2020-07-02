Эрдоган пригрозил закрыть соцсети. В Стамбуле задержано 5 подозреваемых в оскорблении дочери Эрдогана

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

Напомним, сегодня днём президент Турции пообещал наказать тех, кто написал оскорбительные комментарии в адрес его зятя министра финансов и казначейства Берата Албайрака и дочери Эсры Албайрак, после того как министр поделился о том, что у него родился 4-й ребенок.

«Вчера у меня родился восьмой внук. Берат Албайрак рассказал о рождении сына в соцсетях. Ему поступили десятки тысяч поздравлений, но были и аморальные люди, которые стали писать оскорбления», — сказал турецкий президент.

Эрдоган отметил, что власти уже занялись этим вопросом и все виновные понесут наказание. Кроме этого, он добавил, что причиной подобных аморальных поступков является то, что власти не держат под контролем социальные сети.

«Вам теперь должно быть понятно почему мы выступаем против YouTube, Twitter и Netflix. Социальные сети должны регулироваться турецкими законами и находится под контролем властей», — подчеркнул президент Турции.