Фотографу лидера алтайских коммунистов может грозить ответственность снимки избирательном участке

Фото персека, из-за которого случился скандал

Голосование персека Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой по поправкам к Конституции РФ обернулось скандалом, результатом которого может стать административное производство в отношении фотографа Андрея Белых. Он снимал коммунистку на избирательном участке, а члены комиссии заявили, что он нарушает инструкции, фотографируя без аккредитации. Примечательно, что другие политические деятели Алтайского края публикуют похожие снимки, и к ним, похоже, никто не имеет претензий.

О ситуации на избирательном участке № 113 в Барнауле Мария Прусакова написала в соцсетях. Она отметила, что члены комиссии даже не попросили ее снять маску в тот момент, когда она показывала паспорт. По ее мнению, идентифицировать человека, лицо которого скрыто, нельзя, а потому нельзя и подтвердить, его ли это паспорт. Председатель комиссии якобы заверила, что «и так узнала» Прусакову. «Кульминацией стало заявление председателя УИК о необходимости вызова полиции, так как мое голосование фотографировал журналист, а это, по ее словам, запрещено инструкцией. И даже федеральный закон о работе СМИ в общественных местах им не указ», — написала коммунистка на своей странице «ВКонтакте».

Еще один снимок, сделанный на участке

Подробнее о ситуации «Банкфаксу» рассказал сам Белых. По его словам, он внештатный корреспондент партийного телеканала «Красная линия», и пришел на участок, чтобы сфотографировать Марию Прусакову в момент голосования, чтобы та позже могла воспользоваться снимками на свое усмотрение, например, разместить в соцсетях. Съемка осуществлялась на мобильный телефон. «Мне сказали, что я должен пройти аккредитацию, и что мне не давали разрешения на съемку. Но я там работал не в качестве журналиста, который снимает работу комиссии. Я снимал Марию Николаевну Прусакову, чтобы она сама могла разместить эти фотографии по своему усмотрению. Никакие журналы, расположение каких-то объектов я не фотографировал. Мне говорила о запрете женщина, она была в маске и не представилась. Когда ее попросили представиться, она просто указала на столы с табличками, где сидят и председатель, и заместитель председателя комиссии. Не берусь судить, какую должность она там занимает. Но это, все же, видимо, сотрудник УИК», — рассказал Белых о произошедшем. По его словам, начавшая перепалку женщина грозилась вызвать наряд полиции, но в итоге не сделала этого. Присутствовавшие на месте представители МВД вели себя нейтрально.

Несмотря на то, что наряд никто так и не вызвал, полиция все же отреагировала на инцидент. В книге учета сообщений о преступлениях (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс») содержится запись о происшествии, где указано, что правоохранителям поступило сообщение о незаконной видеосъемке журналистом на избирательном участке. На месте было установлено, что корреспондент все же проводил фотосъемку. Полицейские в любом случае должны будут отреагировать на запись и в итоге принять решение, возбуждать ли административное дело.

Лидера алтайских единороссов тоже кто-то фотографировал

Информацией о составленном административном протоколе Андрей Белых не располагает, но не может утверждать, что ситуация не будет иметь никаких последствий. Он отметил, что не считает себя нарушителем. «Мои действия абсолютно законны, это прописано в ФЗ «О СМИ». Кроме того, у нас есть законодательство о выборах, согласно которому это мероприятие – это не выборы и не референдум, и соответственно, на него не распространяются требования о получении аккредитации вообще. Почему я не могу зайти туда и сфотографировать другого человека – мне не понятно», — добавил он.

Заметим, что другие политические деятели Алтайского края публикуют на партийных, краевых и муниципальных ресурсах, а также в соцсетях снимки, на которых они голосуют по поправкам в Конституцию РФ. На сайте Барнаульской гордумы опубликованы фото спикера Галины Буевич и других депутатов, которых запечатлели в момент голосования. На сайте регионального отделения «Единой России» также опубликованы фотографии депутатов АКЗС и представителей Госдумы РФ от Алтайского края, которые голосуют по поправкам. Единороссы опубликовали даже фотографии с медведем, которого на избирательный участок привел замдиректора барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Александр Чеботарев. Возможно, фотографы во всех случаях, даже когда фото выложены в соцсетях, имели аккредитацию. По крайней мере, по имеющейся информации, претензии возникли только к представителю КПРФ, которая проголосовала против.

Возможно, вопросы к фотографу могут возникнуть в связи с тем, что он якобы создал на участке препятствия для голосования, так как из-за эпидемиологической обстановки интервал прохода увеличен и количество одновременно находящихся на участке было ограничено. Однако такое объяснение выглядит странно на фоне вышеупомянутого случая с медведем.