Велокоманда Deceuninck – Quick-Step примет участие в критериуме GP Vermarc Sport

За день до начала 18-дневного тренировочного сбора в Валь ди Фасса гонщики велокоманды Deceuninck-Quick-Step впервые за четыре месяца примут участие в велогонке. 5 июля в бельгийском Ротселааре (Rotselaar) пройдёт критериум, общая дистанция которого составит 164 км (круги по 15,4 км).

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В критериуме GP Vermarc Sport примут участие Тим Деклерк, Дрис Девенинс, чемпион Нидерландов Фабио Якобсен, Ильо Кейссе, Флориан Сенешаль, Питер Серри, Стейн Стеелс и Берт Ван Лерберг.

Вилфрид Петерс (Wilfried Peeters), спортивный директор команды Deceuninck-Quick-Step: «После карантина это наша первая велогонка. Ребята с нетерпением жду старта, будет приятно выступить дома у нашего спонсора, компании Vermac. Для них это отличная возможность войти в гоночный ритм, а потом с хорошим настроем поехать в Валь ди Фассу. Нам важно, чтобы все были здоровы и финишировали.

В стартовом листе много любительских команд, что, конечно, повлияет на ход гонки. Бельгийские гонщики отлично подготовлены, как профессионалы, так и любители. Но сложно сказать, насколько сильными они будут по сравнению друг с другом».