Запрет на полеты за границу продлили до конца июля

Российские власти намерены продлить запрет на международные перелеты до конца июля. Соответствующую телеграмму направило аэропортам страны федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), выяснил РБК. Подлинность документа подтвердили агентству источник в правительстве РФ и представитель аэропорта «Домодедово».

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — в частности, сказано в телеграмме.

По словам источника в кабмине, после начала пандемии и запрета полетов за рубеж подобные телеграммы аэропортам рассылают ежемесячно. Если будут приняты решения об открытии международного сообщения, в авиакомпании и аэропорты разошлют новый документ, уточнил собеседник.

Представитель Росавиации отказался от комментариев. Получение телеграммы о запрете на международные рейсы до 1 августа позднее подтвердили в авиакомпании S7.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение, прерванное в связи с пандемией коронавируса, в июле. Он отметил, что старт международных полетов будет дан после того, как Россия убедится в безопасности авиаперевозок внутри страны. До этого глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ.