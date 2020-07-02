Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ

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«Газпром»

Польская компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.

По его словам, польская компания получила от «Газпрома» больше, чем ожидавшиеся $1,5 млрд.

«Это связано с тем, что в некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, $90 млн будет компенсацией для «Газпрома» в этом отношении», — пояснил он.

Ранее стало известно, что «Газпром экспорт» перечислил польской PGNiG $1,5 млрд в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал» в Польшу.

При этом «Газпром» продолжает обжалование данного решения суда, а перечисление средств, как пояснили в компании, не влечет ущерба для российских позиций в ходе обжалования.

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