Подсчитаны потери России от коронавирусных мер

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Brian Snyder/Reuters
Минфин России оценил потери казны от мер, введенных в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией, пишут «Известия».
По словам замглавы ведомства Владимира Колычева, в конце 2020 года государственный бюджет недополучит около 1 трлн руб. ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности, последовавшей за коронавирусными ограничениями. При этом в сумме не учитывалась отсрочка по налогам, которую правительство предоставило бизнесу.
Всего по итогам года дефицит бюджета не должен превысить 5 трлн руб. Окончательный дефицит будет зависеть от того, как удастся реализовать антикризисный план. Колычев оценил его стоимость в 4,4, трлн руб., но уточнил, что часть суммы используют в 2021 году.
В Минфине отметили, что планируют возместить разрыв за счет госзаимствований.
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