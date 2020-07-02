Байден обогнал Трампа на 12 пунктов по популярности

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Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден, коллаж «Газеты.Ru»
Carlos Barria/Mark Makela/Reuters
Экс-вице-президент США Джо Байден опережает американского лидера Дональда Трампа по популярности. Об этом сообщает The Hill.
Соответствующая статистика была выявлена в ходе опроса, который провел Монмутский университет.
Так, за Байдена свой голос впервые отдали 53% зарегистрированных избирателей, а за Трампа — 41%.
При этом деятельность бывшего вице-президента не одобряют 44% респондентов. По данным на начало июня, демократический кандидат в президенты США имел отрицательный рейтинг — 49% голосов, а его деятельность получала одобрение 42%.
У главы Белого дома рейтинги по-прежнему остаются на отрицательном уровне: деятельность Трампа одобряют 38% опрошенных против 55%.
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