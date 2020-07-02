Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о крушении МН-17

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу, которая посвящена крушению рейса МН-17 в 2014 году, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, выход этой книги свидетельствует о том, что малайзийцы хотят сформировать собственное мнение в отношении этой катастрофы.

«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — сказала Захарова.

Она обратила внимание на одну из версий автора, согласно которой США могли использовать трагедию как повод ввести новые санкции против России.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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