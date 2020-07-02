Самые интересные видео 2 июля

«Блокнот» собрал пять самых интересных видеороликов, появившихся сегодня в сети

В сегодняшней видеоподборке: вредная старушка — гроза соседей, пес, который очень хотел завести друзей, и не слишком интеллектуально одаренный безбилетник.

Самая настоящая старуха Шапокляк попала на камеры видеонаблюдения, пока промышляла каверзами в своем подъезде. Вредная пенсионерка, кажется, разругалась со всеми соседями разом. Она перепортила корреспонденцию всех и каждого, вышвырнула за дверь подъезда на улицу чей-то велосипед, за ним отправился и соседский коврик. С приехавшей полицией старушка была тоже не слишком любезна.

Невероятная доброта собак не знает границ. Например, пес из второго ролика пустил пожить в свою будку двух коз. По словам хозяина, такое происходит уже не в первый раз. Ну а что? Зато вместе веселее. Правда, тесновато немного.

Взаимоотношения собак крупных пород и маленьких котят всегда пронизаны особой нежностью и заботой. Трогательные отношения именно такой парочки сняли на видео, которое стало вирусными в соцсетях. Ролик, на котором запечатлены бульдог и котенок, набрал более 500 тысяч просмотров в TikTok.

На четвертом видео — пассажир безбилетник, который очень хотел отправиться в путешествие по воздуху. Остается надеяться, что ему объяснят, чем плоха была идея спрятаться в двигателей самолета.

Завершает подборку сеанс психологической помощи угрюмому коту-«суициднику».