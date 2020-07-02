Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин выступил на заседании оргкомитета «Победа» и поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию.

Владимир Путин во время посещения "Москвариума".

kremlin.ru

«Спасибо вам за поддержку и доверие», — обратился глава государства.

Он отметил, что что после распада СССР прошло совсем немного времени — современная Россия, включая ее политическую систему, находится в стадии становления, пишет РИА Новости.

«Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока „на живую нитку“. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов», — добавил Путин.

Президент отметил, что понимает тех, кто проголосовал против, поскольку люди зачастую сталкиваются в несправедливостью в стране. «Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее», — подчеркнул он.

Голосование по поправкам в Основной закон прошло с 25 по 1 июля, по результатам обработки всех протоколов за изменения проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка составила 67,97%.

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