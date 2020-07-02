В Сеть попало видео, где в воздухе завис самолет

В сеть было выложено видео, на котором отчетливо видно, что авиалайнер якобы завис в воздухе. Но может ли быть это на самом деле всего лишь оптическим обманом или же это фотошоп, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На данном своеобразном видео, которое выложили в Ютубе на канале Mui Rick, можно увидеть движущееся транспортное средство, а также самолет, который неподвижно висит в воздухе чуть выше уровня деревьев, которые находятся поблизости.«Самолет выглядит так, вроде бы он завис на одном месте и совершенно не движется. Он имеет достаточно большой размер. Посмотрите внимательно, действительно создается впечатление, что он витает на одном и том же самом месте», — говорит человек за кадром, который снимал выложенное в интернет видео. В тот момент пока снимается ролик, мужчина опускает окно автомобиля, чтобы лучше рассмотреть странный самолет.Конечно, на первый взгляд может действительно показаться то, что авиалайнер совершенно не движется и просто висит на одном месте в небе. Или же это на самом деле что-то более серьезное, а не обычная оптическая иллюзия?«Данный самолет может лететь на встречу очень сильному ветру и поэтому создается впечатление, что он совершенно не двигается», — прокомментировал увиденный ролик один из пользователей сети.«Он может получать достаточное количество воздуха в области под крыльями, чтобы висеть в воздухе. При этом пилоты не прибавляют скорости. Скорее всего, они хотят приземлиться».При этом стоит учитывать и тот факт, что двигается автомобиль. Поэтому скорость авиалайнера кажется настолько незначительной, что создается впечатление, будто бы он висит неподвижно. Данный эффект достаточно интересный и привлек внимание огромного количества пользователей в сети.