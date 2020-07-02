Тесты на коронавирус не точные: ученые потрясли мир новыми выводами

Огромное количество жителей планеты, которые успели переболеть коронавирусом, считают, что им удалось победить заболевание. Но вот убедиться в этом на все 100% не представляется возможным, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Кроме того, что ученым не удалось доказать, что у переболевших коронавирусом людей появляется иммунитет к заболеванию в дальнейшем, так еще и тесты не всегда могут обнаружить антитела в крови. Такой вывод сделали ученые из США, Канады и Бразилии, которые провели подробный анализ тестирования на антитела к коронавирусу в нескольких других странах. В конечном результате они сделали совсем неутешительное заявление. Результаты исследования были опубликованы в известном медицинском журнале BMJ. Совершенно все инфекции, и коронавирус не стал исключением, провоцируют в человеческом организме выработку специальных антител IgM и IgG. У части пациентов антитела могут быть обнаружены буквально через неделю после попадания инфекции в организм. Но из-за того, что коронавирус является достаточно специфическим заболеванием, антитела начинают появляться в крови только через две, а то и три недели с момента заражения. Наличие антител говорит о том, что иммунитет начал бороться с инфекцией и может защитить организм от заражения в дальнейшем. При этом специалисты не могут хотя бы примерно сказать о том, насколько долговременной является эта защита.Но проблема заключается еще и в том, что около трети тестов на антитела, оказались ложными, ведь показывали отрицательный результат. При этом инфекция уже присутствовала в организме пациента. Причиной этого может быть не только то, что коронавирус специфическая болезнь, но еще и неправильно разработанные тесты, обладающие низким показателем чувствительности к определенным антителам.