На Марсе есть грибы и лишайники: обнаружены доказательства

Ученым еще предстоит отыскать доказательства того, что на других планетах есть жизнь и Марс не стал исключением, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Некоторые же ученые в свою очередь делают заявления о том, что на Красной планете существуют грибы и лишайники. Джексон Райан из CNET сообщил о том, что были найдены доказательства микробиологического присутствия на Марсе.Нейробиолог Раун Габриэль Джозеф считает, что на Красной планете и на Венере наверняка есть жизнь и при этом человечество уже на данный момент имеет неопровержимые доказательства этого. Джозеф начал изучать проведенные на Марсе эксперименты, которые начались еще в 70-х годах прошлого столетия. Тогда с помощью специального аппарата «Викинг» пытались найти биосигнатуры и проводили разного рода испытания.На тот момент аппарат не нашел слишком много органических молекул. Часть специалистов, в том числе и ученые НАСА Гилберт Левин, что даже таких результатов более чем достаточно, чтобы подтвердить наличие живых организмов на Красной планете. Подобные заявления в результате были отклонены НАСА. Агентство заявило, что проведенные эксперименты не смогли предоставить должного количества доказательств на поверхности Марса в почве на территории посадочной площадки. Джозеф учитывал исследования, которые проводились другими учеными и утверждает, что жизнь по космосу распространяется с помощью специального процесса, получившего название «панспермия». Процесс предполагает, что микробы и другие микроорганизмы попадают на планеты с помощью метеоритов или астероидов.Также после изучения черно-белых снимков поверхности Венеры, Джозеф начал говорить о том, что на Венере доказательства жизни нашли еще в 1982 году с помощью посадочного устройства «Венера 13».Подобные заявления о присутствии грибов и лишайников на двух вышеуказанных планетах могут навредить полноценным исследованиям астробиологии, ведь дезинформация распространяется невероятно быстро.