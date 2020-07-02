Квас: традиции и современность

Стакан прохладного кваса может не только лишь утолить прекрасно жажду в довольно сильную жару, но также приподнять настроение, дать заряд бодрости и сил. Данный напиток, пенящийся и шипучий сейчас довольно популярен как у взрослых, так и детей, и сейчас вполне можно купить квас оптом. На сегодняшний день квас имеет отношение к напиткам безалкогольным, хотя в давние времена его крепость могла доходить до уровня вина, порой до 15 градусов.

Квас был популярен и распространен еще в древние времена. А вот рецептуру промышленную разработали в 70е годы. В данной рецептуре присутствовало лишь 4 главных ингредиента, это сахар, вода, дрожжи и сусло квасное. На данный момент времени состав кваса может быть наделен разнообразными компонентами, например, солод ржаной, либо ячменный, бактерии молочнокислые. Также отметим, что сейчас разрешено добавлять кислоту лимонную и молочную, что совершенно не касается различных ароматизаторов и подсластителей, которых быть не должно в составе кваса. Альтернативой будет использование мёда, овощей, фруктов и различных трав. Производитель кваса в Украине — ТМ «Квас Айдарский». Завод по изготовлению натурального кваса, лимонада, мохито. Продажа кваса оптом (в кегах).

Удивительно, но стоит отметить, что данный напиток относят к продуктам кисломолочным. Все потому, что квас по своим имеющимся свойствам является аналогом тана, либо айрана. В наше время квас обладает несколькими видами:

— Фильтрованный. Данный квас подвергают очистке от дрожжевых и бактериальных клеток, чтобы увеличить период годности его. В свою очередь он бывает непастеризованным и пастеризованным.

— Нефильтрованный. Способен давать осадок.

— Осветленный. Срок годности — одна неделя.

— Не осветленный. Иначе называют живой. Способен храниться лишь несколько суток.

Отметим, что также, как и пиво, квас производится из идентичных компонентов, но при этом технологии изготовления у них имеют различие. процесс производства кваса состоит из нескольких этапов:

— Подготовка жидкости.

— Производство сусла.

— Процесс брожения.

— Этап созревания.

— Охлаждение готового напитка и розлив его.

в основном, во время производства применяется рецептура традиционная, но порой могут вносится и некоторые коррективы.