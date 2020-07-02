В Україні – 889 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 81

За минулу добу в Україні зафіксували 889 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 2 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 45 887.

Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.

За добу померли 12 українців. 505 людей за добу одужали.

На Волині за останню добу виявили 81 новий випадок коронавірусу.

Загальна кількість хворих станом на 2 липня в області — 2508 випадків. Одужали 744 людини. Померли — 62.