Археологи впервые нашли поселения аборигенов на дне Индийского океана

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Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили и описали останки ископаемого…

UC Riverside

На дне Индийского океана археологи впервые обнаружили следы древних поселений аборигенов. Об этом сообщает журнал PLOS ONE.

Доцент Университета Флиндерса и один из авторов исследования Джонатан Бенджамин рассказал, что треть территории Австралии была затоплена после завершения ледникового периода. Вместе с ней под воду ушли и первые поселения древних людей.

Ученые проводили подводные работы у западного берега Австралии, в окрестностях архипелага Дампье, так как недалеко на суше были найдены рисунки, орудия труда и другие следы жизни древних аборигенов.

За два года раскопок на дне океана Бенджамин и его команда нашли примерно три сотни орудий труда и других артефактов в отложениях почвы и песка. Они обнаружили следы сразу двух стоянок аборигенов, возраст одной из них — около 7 тыс. лет, другой — превышает 8,5 тыс. лет.

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