Вузам разрешили перенести начало учебного года

В России вузы могут перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, чтобы снизить риски заражения студентов коронавирусом. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

«Уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант — отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации», — цитирует ТАСС Афанасьева.

Афанасьев также озвучил еще один вариант, «совсем критический» — новый учебный год вузы могут начать дистанционно.

По его словам, вузам необходимо иметь дистанционные платформы обучения. Учебные заведения уже разрабатывают такие образовательные ресурсы.