Зарубежные эксперты рассказали, какая сыпь может быть признаком рака

Кожная сыпь может возникнуть по многим причинам. Это общий термин, который большинством из нас используется для описания раздражений кожи либо аллергических реакций. Однако в некоторых случаях сыпь может быть и признаком более страшного заболевания — рака.

Незлокачественные высыпания и злокачественные новообразования, похожие на сыпь, спутать очень легко.

Люди с псориазом часто сталкиваются с чешуйчатыми красными или розовыми бляшками на коже, которые могут иногда зудеть.

Кожа также может растрескиваться, а иногда даже кровоточит.

Дерматолог способен отличить сыпь при раке кожи в отличие от проявлений псориаза.

Но некоторые виды рака часто имеют определенные сходные признаки, обращают внимание медицинские эксперты британского издания «Medicalnewstoday».

Важно знать, что рак кожи с большой вероятностью представляет собой изолированное поражение, а не несколько.

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Дерматологи идентифицируют рак кожи как прыщ или струп, который не заживает и растет со временем. Они могут распознавать меланому как изменяющуюся родинку, но никогда она не похожа на высыпания.

Сыпь от рака кожи обычно не проходит сама по себе, в отличие от других кожных заболеваний. Это также стоит запомнить.

Эксперты «Medicalnewstoday» перечислили предраковые поражения и типы рака кожи, которые могут вызывать сыпь.

Солнечный кератоз

Актинический или солнечный кератоз возникает после чрезмерного воздействия солнечных лучей на коже. Начинается он с небольшого красного чешуйчатого пятна на коже, которое не беспокоит и не чешется — чаще всего на руках, шее или голове.

Эти пятна расценивают как предраковое состояние. Со временем они могут перерасти в плоскоклеточный рак (SCC).

Базально-клеточный рак

Базально-клеточная карцинома (BCC) — это тип рака, который начинается с папулы или небольшой шишки на носу или другой области лица.

Папула может расти и становиться более блестящей, а также может начать кровоточить посредине.

В других частях тела BCC также может возникнуть. Но похож он не на шишку. Зачастую это маленький, чешуйчатый, розовый участок или пигментированный блестящий бугорок. Многие люди воспринимают новообразование как прыщ.

Однако по мере развития рака эта область может покрыться коркой и начать кровоточить или сочиться.

Лимфома

Эксперты обращают внимание на то, что , что сыпь как симптом рака характерна для различных форм лимфомы. Это один из самых опасных видов рака, так как злокачественные клетки очень быстро распространяются по всему организму и могут расти во многих органах и тканях одновременно.

К сожалению, самому сыпь при лимфоме от аллергических проявлений отличить невозможно. Насторожиться стоит, если высыпания самостоятельно не проходят в течение длительного времени.

Саркома Капоши

Может проявляться глубокими красными, пурпурными или коричневыми образованиями, которые распространяются по телу наподобие сыпи.

Поражения чаще всего встречаются на ногах и обычно не сопровождаются дополнительными симптомами в виде зуда или боли.

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