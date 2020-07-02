Кварцевый камень – отличный материал для изготовления предметов, которые подвергаются агрессивному воздействию температурных перепадов. Рабочая зона помещения кухни как раз такое место.

Кварц относится к одному из самых твердых материалов природы. Материал ценится за отличные эксплуатационные свойства, он может соперничать с гранитом и мрамором, может превосходить их в качестве.

Дизайнеры предлагают кварцевый камень для обустройства кухни. Кварцевая столешница удачно впишется и в классику, и модерн, и в хай тек. Столешница из кварцевого агломерата создает эффектный и практичный интерьер кухни.

Кварцевый камень https://stonetime.ru/brands/aglomerat является композитным материалом.

Состав содержит в себе:

кварцевую измельченную крошку 94%;

полимерные акриловые смолы 5%;

пигменты 1%.

Смолы связывают все компоненты, пигменты окрашивают их цвета, обеспечивают цветовыми оттенками. Большое процентное содержание кварцевой крошки в составе способствуют прочности и долговечности.

Кварцевые столешницы https://stonetime.ru/o-kompanii/stati/kvarcevyj-aglomerat-stoleshnica-cena-ot-proizvoditelya характеризуются практичностью, эстетичным красивым видом, долговечностью и безопасностью эксплуатации.

Можно не переживать, что пятна от нечаянно пролитого кофе или вина испортится покрытие. Благодаря отсутствию пор, столешница из кварца не впитывает влагу. Кварцевая поверхность не боится пищевых кислот и бытовой химии, применяемых при чистке и мытье. Кварцевый агломерат экологичен, безопасен для здоровья людей.

Можно забыть о вредных микроорганизмах, так как материал не пористый, поэтому бактерии и плесень на нем не размножаются. Загрязнения легко удаляются тряпкой, смоченной мыльным раствором или моющим средством. Чисто и гигиенично!

Ценными свойствами такой столешницы являются ее практичность, износостойкость, устойчивость к механическим нагрузкам, на ней не остаются царапины. Кварцевые поверхности хорошо переносят воздействие высокой температуры, при этом форма и цвет сохранятся.

Можно легко подобрать цвет и текстуру, которая отличается монолитностью. Оттенок зависит от количества пигментов. Кварцевая поверхность не имеет ограничений по цветовой гамме. Добавление красителей придает изделию, кроме традиционных, яркие и необычные оттенки. Наличие большой цветовой палитры удовлетворит любого капризного покупателя. Имеются однотонные варианты, имитация натурального дерева, мрамора, текстура полудрагоценных камней. Мастера создают узоры, нанося точечные вкрапления.

Изделия черного, белого, розового, благородного серого и фиолетового цветов отлично впишутся в интерьер кухни в стиле прованс, модерн, классика, минимализм и помогут создать изысканный и роскошный облик помещения. Белый цвет наполнит кухню светом. Оттенок под натуральное дерево даст ощущение тепла. Благодаря изготовлению под воздействием высоких температур, получается в результате поверхность из однородного материала без швов.

Сейчас мойку из этого уникального материала стали встраивать в столешницу. Это стильно и практично! Раковина легко моется и очищается от грязи, жира и налета.

При заказе столешницы из кварца, надо обратить внимание на опыт производителя и узнать об оборудовании компании, с помощью которого выполняется заказ. Качественная кварцевая столешница изготавливается на специальном оборудовании мастерами высокой квалификации. Чтобы получить цельный кусок этого камня, нужен вакуум, для обработки применяется алмазная шлифовка с системой охлаждения.

Кварцевой столешницей https://stonetime.ru/gallery/kuxonnye-stoleshnicy/stoleshnica-iz-kvarcevogo-aglomerata надо пользоваться аккуратно, ее сложно реставрировать, можно только в заводских условиях.