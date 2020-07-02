«Никогда не смотрите по телевидению, что говорит Малышева»: врач назвал опасные продукты в магазинах

Известный диетолог перечислил продукты питания, от покупки которых лучше отказаться.

Диетолог Алексей Ковальков перечислил опасные и вредные продукты питания, которые стоят на полках магазинов. Доктор медицинских наук, который сам несколько лет назад по разработанной методике похудел на несколько килограммов, посчитал необходимым предупредить россиян осторожнее и тщательнее относиться к тому, что класть в продуктовую тележку.

«Меня часто спрашивают, что же можно есть? Я расскажу вам, что нельзя есть», — написал в начале списка вредных продуктов врач. Причем большинство из списка хорошо знакомы, а главное, граждане осведомлены о вредных свойствах этих продуктов. Но, как говорится, повторение – мать учения.

Итак, опасными Ковальков назвал полуфабрикаты. Причем все без исключения. И все из-за глутоматов натрия (специально разработанная соль), которая и «добавляет» еде аппетитность и вкус. Особенно опасно употреблять такое детям, потому что ребенок начнет постепенно останавливаться только на покупной еде, отказываясь от домашних обедов. По сравнению с покупной домашняя будет казаться безвкусной.

Как бы это ни звучало парадоксально, но диетолог рекомендует не покупать продукты с низкой жирностью. Все продукты с низким содержанием жира содержат сою, растительные жиры и пальмовое масло, пояснил Ковальков. Чем жирнее сметана, творог, молоко, масло, тем они натуральнее, констатирует медик.

Медленным ядом Ковальков назвал дрожжи и, соответственно продукты, которые они содержат: хлеб, булочки, пирожки и прочая сдобная выпечка. Лучше напечь блинов, оладий, лепешек без дрожжей и пользы больше, советует диетолог. Еще он советует «отвернуться» от сахара и продуктов, содержащих его. Минимум углеводов(50-60 граммов) в сутки вообще. И никаких сахарозаменителей, категорично утверждает медик, считая, что их вообще должны по рецептам в аптеках продавать, поскольку разработаны они исключительно для диабетиков. От любимой и доступной курочки тоже лучше отказаться. Ковальков объясняет это тем, что в курином мясе много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков. «Она ими вся напичкана.​ Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний. Особенно опасны в этом качестве крылышки. У девочек в 6 -7 лет начинает расти грудь», — предостерегает специалист.

И, наконец, совет, который хоть и не имеет отношение к опасным продуктам, но который вызовет у многих одобрение. «Никогда не смотрите по телевидению, что говорит Малышева. Она говорит только то что выгодно ей самой и занимает ту позицию, которую ее настойчиво просят занять руководство канала», — советует врач.​

Надо сказать, что коллеги Ковалькова считают, что ожирение россиян связано не столько с питанием, сколько с изменением ритма жизни.

В свою очередь российский диетолог Лидия Ионова видит причину набора веса еще и в изменении ритма жизни.

«В связи с тем, что ритм жизни очень ускорился и изменилось сельское хозяйство, мы начинаем есть огромное количество быстро приготовляемых продуктов, очень плохих по качеству», — объясняет диетолог.

В связи с этим уместно напомнить о том, чем питаются лидеры ряда стран. Диетологи не постеснялись и заглянули в тарелки к некоторым из них.