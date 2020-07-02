Турция отменила таможенные пошлины на импорт тканей для пошива масок

В президентском указе отмечалось, что снижение таможенных налогов является попыткой снизить затраты для производителей, поддержать конкуренцию и сократить стоимость готовой продукции, пишет Duvar.

Распоряжением также были отменены таможенные пошлины на 125 промежуточных товаров, то есть продуктов, которые используются для производства конечных изделий.

Указ был опубликован одновременно с решением Европейского союза (ЕС) отменить налоги на промежуточные товары, которые не производятся в странах-членах.