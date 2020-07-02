ВОЗ представила прогноз распространения Covid-19 к октябрю 2020 года

Прогноз был представлен во вторник Кариссой Этьен, региональным директором Всемирной организации здравоохранения Северной и Южной Америки. Если ничего не изменится в плане карантинных мер, то число погибших составит 637 тысяч. Сейчас оно равняется 113 844, а это одна пятая от числа умерших в мире.

Пик эпидемии в Чили и Колумбии ожидается в середине июля, в Бразилии, Аргентине, Перу – в августе, а в Коста-Рике пик спрогнозирован вообще в октябре. Регионы, в которых ослабляются карантинные меры, могут стать очагом заболевания, уверен Этьен и другие руководители региональных отделений ВОЗ. Не совсем приятные заявления прозвучали на очередном брифинге, состоявшемся в Вашингтоне.

Этьен также отметил, что в Вашингтоне и Нью-Йорке мало новых случаев заболевания, но при этом их более чем достаточно в 27 других штатах. Победить невидимого врага сумели некоторые карибские страны. Они уже долгое время не сообщают о новых случаях заражения. Главное – сохранять бдительность, ведь напасть может вернуться в любой момент.

Сейчас странам Латинской Америки необходимо предпринять все меры, чтобы хотя бы сохранить текущие значения уровня заболеваемости. О послаблении карантинных мер речи не идет, так как тогда все ключевые показатели по Covid-19 резко пойдут вверх.

На начало июля в мире насчитывается больше 10,5 млн заболевших, умерли из которых больше 516 тысяч. По числу больных лидируют США, Бразилия, Россия и Индия.