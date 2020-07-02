Крупнейшая в мире плотина «Три ущелья» находится в критическом состоянии

На прошлой неделе мы не раз упоминали плачевное состояние как плотины «Три ущелья», так и других водосдерживающих конструкций. Согласно последним данным, с крупнейшей в мире плотиной совсем всё плохо, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.27 июня в Сети был опубликован ролик, на которых видно сильнейшее затопление региона, в частности китайского города Ичан, который находится в провинции Хубэй. Этот населенный пункт располагается прямо под плотиной. 29 июня власти отчитались об аварийном сбросе воды. Эта вода как раз затопила город. Получается, власти принесли в жертву одних людей для спасения других. Дожди на территории Китая продолжаются, река Янцзы и дальше пополняется тоннами воды. В понедельник, как сообщило официальное агентство «Синьхуа», были вновь открыты водосбросы. Синоптики прогнозируют сильные и умеренные дожди в первых числах июля. Плотина может вновь испытать наводнение, последствия которого китайцы будут исправлять вплоть до середины месяца. Отметим, что в Поднебесной дожди идут уже 29 дней подряд.28 июня водохранилище приняло 40 тыс. кубометров воды, что в два раза больше, чем 27 числа. Власти распорядились увеличить сброс воды до 35 тыс. кубометров в секунду. Гидроэлектростанция работала на пиковой мощности, чтобы как можно скорее избавиться от лишней воды.Власти никого не пускают к плотине. Если верить слухам, она находится в критическом состоянии: все работники мечутся, ГЭС работает на свой максимум. Больше всего пугает, что пика наводнений еще не было: наибольше осадков всегда припадает на конец июля и август.Во взвинченном состоянии находятся 400 млн человек, которые проживают ниже по течению. В случае прорыва конструкции в опасности будут около 20 млн граждан. Плюс, под водой окажутся 60% сельскохозяйственных угодий, притом самых важных для Китая.