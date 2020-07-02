Уголовное дело семейном подряде барнаульских похоронщиков ушло суд

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего директора МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталия Иконникова и его отца – специалиста по оказанию ритуальных услуг в ООО «Сибинтекс», которых подозревают в незаконном оказании ритуальных услуг. Как сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, дело уже было передано в суд с обвинительным заключением.

По данным следствия, в 2018-2020 годах обвиняемые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юрлица, используя для этого в том числе ресурсы упомянутого МУПа. Ранее правоохранители уточняли, что фиктивная фирма «Сибинтекс», работавшая под прикрытием МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула», получала доход, и только 10-15 % от этих сумм попадали в бюджет МУПа. В результате противоправной деятельности фигуранты уголовного дела извлекли доход в особо крупном размере, превышающем 9,8 млн рублей. Мужчины уже признали свою вину, дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд.

По п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности, совершенное организованной группой) предусмотрена ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы. Не исключено, что «семейному подряду» не стоит ожидать мягкого приговора: ранее инсайдеры сообщали, что отец Иконникова уже имеет три судимости — за ДТП с тяжкими последствиями, хулиганство и грабеж.

Отметим, что о возможной связи между двумя юрлицами сообщалось и ранее, еще когда стало известно об обысках, прошедших в МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула». Источники утверждали, что правоохранителей заинтересовали взаимоотношения между МУПом и «Сибинтексом». В электронных справочниках для обеих фирм был указан один и тот же адрес, а по телефонам, указанных в качестве контактных для «Сибинтекса», сотрудники отвечали, что это «похоронная служба». При этом в качестве основной деятельности компании указана «неспециализированная торговля». «Берут деньги с людей за товар вдвойне, а через МУП договоры не проводят. Оказали 1000 услуг, а в отчетности показали 600. Деньги в карман. За сообщение о смерти деньги платили полиции и скорой — 600 рублей за адрес. Затем с каждого договора за полученный адрес необходимо было отдать 20 %», — рассказывали тогда источники. Также стоит отметить, что между двумя юрлицами часто заключаются муниципальные контракты. По данным портала Госзатраты, их общая сумма — около 45 млн рублей.