Критично високий рівень, – ОДА про захворюваність на коронавірус на Волині

Показники інфікування корона вірусом на Волині перебувають на критично високому рівні й не дозволяють послаблювати карантин в межах області.

Про це стало відомо сьогодні, 2 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що протягом 3 днів фіксують перевищення щодо 2 з 4 основних критеріїв. Зокрема, коефіцієнт виявлення випадків інфікування зростає (протягом 3 днів 21%, 23% і 24% при рекомендованому не вище 11%).

Показник динаміки випадків інфікування, на жаль, збільшився. Він становить 24,5 при рекомендованому не більше 10.

Показник середньої кількості тестувань методом ПЛР в області становить 79,6 на 100 тисяч населення при рекомендованому не менше 24.

Показник завантаженості ліжок пацієнтами з підтвердженим коронавірусом в області зменшився. Наразі він становить 36%, хоча досягав, за словами Тетяни Щербак, позначки у 56%.

«Це означає, що люди починають видужувати. Це не може не тішити», — зауважила посадовиця.

Вона також пояснила, чого область – серед регіонів України, де вже використовують лікарні другої хвилі: «Є пацієнти, наприклад, у Ратнівській си Любомльській лікарні, яких не доцільно везти до Боголюб. Ми не ділили від самого початку, бо ми розуміли, що потрібно буде госпіталізовувати в різних кінцях Волині».

Показник захворюваності на коронавірус в області за останні 7 днів складає 47 на 100 тисяч населення.

Найвищі показники захворюваності фіксують у Камінь-Каширському, Ківерцівському і Ратнівському районах.

За останній тиждень найбільший ріст захворюваності відбувся у Шацькому районі (становить 60,3 на 100 тисяч населення) та у місті Луцьку (47,8 на 100 тисяч населення).

Нагадаємо, за останню добу на Волині методом ПЛР підтвердили 81 випадок коронавірусу. Загалом станом на 2 липня в області зареєстрували 2508 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 747 осіб. 62 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби.