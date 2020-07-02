В Татарстане прогнозируют грозы с сильным ветром и 30-градусную жару

В Татарстане ночью и утром в пятницу, 3 июля, местами ожидается туман. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с, сообщает гидрометцентр РТ.

Минимальная температура воздуха ночью завтра составит 11−16 градусов, днем воздух прогреется до 25−30 градусов.

В субботу, 4 июля, на территории республики прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями. Днем в отдельных районах возможна гроза с усилениями ветра до 15−20 м/с. Станет еще жарче: ночью ожидается 14−19 градусов выше нуля, днем — от 27 до 32 градусов.