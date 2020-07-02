Хорошие и плохие сны-предзнаменования: они пытаются донести вам нечто очень важное

Сновидения позволяют подключаться к вещам, к которым в состоянии бодрствования дороги нам закрыты.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 5 мин. Просмотров 6 Опубликовано 02.07.2020

Все мы видим сны – как плохие, так и хорошие. То, что происходит в них, может показаться нам чем-то неважным, но на самом деле все эти вещи имеют глубокий смысл, который важно постараться понять.

Поначалу мы не всегда обращаем на эти вещи внимание, но чем чаще их видим в своих снах, тем больше о них задумываемся. Сны помогают осознать то, что происходит с нами в реальной жизни, а некоторым они позволяют понять о себе то, что раньше даже в голову не могло прийти. Сновидения позволяют подключаться к вещам, к которым нам в состоянии бодрствования закрыты все дороги.

Мы рассмотрим несколько самых распространенных хороших и плохих вещих снов. Они снятся не просто так – эти сны символизируют какие-то важные для вас вещи. То, что приходит к вам во сне, способно открыть глаза на многое, если, конечно, у вас будет действительно желание докопаться до сути.

5 добрых предзнаменований, которые вы можете увидеть во сне:

1. Видеть во сне ребенка

Ребенок, которого вы видите во сне, символизирует вашу внутреннюю невинность. Вы все еще ищите свое счастье, а также пытаетесь скрыть свои слабости.

Этот сон во многом должен служить напоминанием о том, что ваш личностный рост продолжается. А если сон с участием ребенка является одновременно пугающим и реалистичным, это свидетельствует о том, что вскоре вас ожидают большие перемены.

2. Видеть во сне шоу талантов

Хотя это может показаться странным, но многие люди видят во сне подобные вещи. И это свидетельствует о том, что внутри них идет работа по признанию собственных талантов и способностей.

Если вы во время выступления на шоу талантов чувствуете неуверенность в себе, то это значит, что ваше «я» с помощью сна пытается заставить вас осознать области, над которыми вам еще нужно работать.

3. Видеть во сне сокола

Если вы видите во сне сокола, значит, являетесь человеком, сосредоточенным на своей жизни.

Такие сны говорят о том, что у вас есть цели и о том, что вы находитесь к ним ближе, чем вам кажется. Во многих отношениях это может быть сообщением от ваших духовных наставников о необходимости продолжать двигаться вперед.

4. Видеть во сне, что за вами гонятся

Хотя многие люди подобные сны воспринимают как плохие, они обычно оказываются довольно позитивными. Такой сон означает, что вы изо всех сил стараетесь попасть туда, где вам нужно быть. Постоянно что-то меняете в своей жизни и продолжаете двигаться дальше.

5. Видеть во сне зеленое поле

Если вы видите во сне зеленое поле, вы можете не беспокоиться. Этот сон демонстрирует, что вы наконец-то почувствовали себя свободным и счастливым человеком.

В своем личностном росте вы достигли такого уровня, о котором раньше даже не мечтали. Но если цветы и растения на этом поле внезапно вянут, это свидетельствует о том, что вам еще предстоит многое внутри себя преодолеть. Если, конечно, вы действительно хотите достичь своих целей.

5 главных плохих предзнаменований, которые вы можете увидеть во сне:

1. Видеть во сне, как вы с кем-то деретесь

Если снится, как вы во сне проявляете физическое насилие, значит, в жизни вам приходится иметь дело с вещами, с которыми вы не хотите мириться. Признаете ли вы это или нет, но вы переживаете внутренний конфликт.

Подобные сны могут означать, что вам нужно стать более открытыми. Только приняв собственные недостатки, вы сможете научиться, когда необходимо, закрывать глаза на недостатки других.

2. Видеть себя бледным и болезненным

Во многих случаях это свидетельствует о том, что мы чего-то боимся и движемся туда, куда вовсе не желаем. Возможно, что вы застряли в каких-то токсичных отношениях или других негативных ситуациях. Такие сны помогают открыть глаза, но к этому, к сожалению, готовы далеко не все.

3. Видеть во сне, что вас кусают

Если во сне вас кусают, то, скорее всего, кто-то из вашего окружения желает вам зла. Вы, сами того не ведая, открываете свою уязвимую сторону, из-за чего несете большие потери.

Если вы видите такие сны, значит, пришло время больше узнать о людях, которых подпускаете слишком близко к себе.

4. Видеть во сне, что вас осматривают врачи скорой помощи

Такие сны видят намного больше людей, чем вы могли бы подумать, и это означает, что в их жизни случились такие неприятности, с которыми нужно справляться прямо сейчас.

Если вы видите такие сны, значит, вам необходимо перестать избегать проблем, и, наконец, решить их раз и навсегда.

5. Видеть во сне свои зубы нездоровыми

Когда мы видим подобные вещи во сне, это, как правило, сильно пугает. Если снится, как гниют зубы, то вы, вероятно, что-то когда-то сказали или сделали (а, возможно, продолжаете говорить или делать до сих пор), что возвращается к вам бумерангом и бьет довольно болезненно.

В этом смысле, вы получаете то, что заслуживаете. При этом не понимаете, как исправить то, что натворили. Вы чувствуете, что никак не получается выйти из этого замкнутого круга.

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