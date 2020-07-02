В Подмосковье сброшенная с 23-го этажа бутылка упала на голову 4-летней девочке

Сейчас пострадавший ребенок находится в реанимации

В подмосковном Красногорске произошло ЧП в результате которого серьезно пострадал ребенок. На четырехлетнюю девочку упала стеклянная бутылка, выброшенная с одного из верхних этажей высотного дома. Ребенка отвезли в больницу и срочно прооперировали, сейчас девочка находится в реанимации.

Инцидент произошел вечером 1 июля в микрорайоне Изумрудные Холмы. С 23-го этажа дома № 5 на бульваре Космонавтов был выброшен пакет с мусором, в котором была стеклянная бутылка. В этом момент под окнами дома проходила семья с ребенком. Бутылка попала прямо девочке в голову.

Все произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

В произошедшем начала разбираться милиция. Стражам порядка удалось довольно быстро выяснить, откуда был сброшен пакет. Как выяснилось, маленькая девочка чуть не погибла из-за шалости мальчишек чуть постарше, оказавшихся без присмотра.

Как рассказали в ГУ МВД России по Московской, полицейские наведались в квартиру женщины, проживающей на 23-м этаже вместе с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. Она рассказала, что в тот день к мальчику в гости пришли два сверстника. Один из них и выкинул пакет с мусором с общего балкона, который стоял там на полу.

«Мама семилетнего мальчика с утра попросила его вынести мусор, он же бросил его на этаже. Позже к нему пришли двое друзей-ровесников, баловались в коридоре, кому-то пришло в голову бросить пакет с балкона общего пользования. Кто именно это сделал, выясняют следственные органы», — рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ни одна из семей, в которых воспитывались мальчики, ранее в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту причинения девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч.1 ст. 118 УК РФ).