Reuters: Инфляция в Турции может ускорится до 12,1%, отклонившись от цели на 2020 год

Инфляция потребительских цен, вероятно, ускорится с 11,4% в мае, сообщает агентство Reuters в опросе, в котором приняли участие 14 экономистов, опубликованном в понедельник. Оценки варьировались от 11,9% до 12,5%.

Напомним, что Центробанк Турции на прошлой неделе оставил процентные ставки без изменений, удивив большинство аналитиков, прогнозировавших снижение до 8,25% с 24% в течение года. Комитет по монетарной политике банка, принимая данное решение, сослался на инфляционное давление.

Надо сказать, что инфляция в Турции ускорилась с 8,6% в октябре, поскольку ЦБ стремился реагировать на требование правительства по сокращению затрат по займам для банков. Президент Реджеп Тайип Эрдоган прошлым летом уволил и назначил нового главу банка, заявив, что предыдущий руководитель ЦБ не поддержал усилия по стимулированию экономического роста.

Отметим, что турецкий статистический институт (TurkStat) опубликует данные по инфляции за июнь в пятницу.

Вместе с тем ожидается, что к концу года инфляция замедлится до 9,5%, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз с участием 11 экономистов. Прогнозы варьировались от 7,5% до 11,6%. Оценка Центрального банка на конец года для Индекса потребительских цен составляет 7,4%.

По словам аналитиков Goldman Sachs, инфляция в июне может оказаться выше, чем ожидалось, если рост цен на продовольствие, вызванный погодными условиями в мае, сохранится.

«Мы также считаем, что меры по социальному дистанцированию и другие трудности в сфере предложения из-за пандемии создают риски для роста. Хотя существует значительный разрыв объёма производства, который должен привести к дезинфляционному давлению, ограничения мощности могут иметь компенсирующий эффект в некоторых секторах», — говорится в отчёте аналитиков.

Давление на инфляцию также оказала слабость турецкой лиры, указывают эксперты. Валюта достигла рекордного минимума в 7,269 за доллар в начале мая. Во вторник турецкая национальная валюта зафиксировалась на уровне около 6,85 за доллар, все еще отмечая снижение — на 13% с начала года.

В то же время падение лиры делает импорт дороже. Турция импортирует почти всю энергию, которую она потребляет, в то время как большая часть готовой продукции страны состоит из импортных материалов и других товаров.