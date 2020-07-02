ВОЗ представила прогноз распространения Covid-19 к октябрю 2020 года

Согласно смоделированным данным, число зараженных в Латинской Америке составит 438 тыс. человек, если власти не примут жесткие меры по профилактике. Сегодня именно Америка является мировым эпицентром пандемии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Прогноз был представлен во вторник Кариссой Этьен, региональным директором Всемирной организации здравоохранения Северной и Южной Америки. Если ничего не изменится в плане карантинных мер, то число погибших составит 637 тысяч. Сейчас оно равняется 113 844, а это одна пятая от числа умерших в мире.Пик эпидемии в Чили и Колумбии ожидается в середине июля, в Бразилии, Аргентине, Перу – в августе, а в Коста-Рике пик спрогнозирован вообще в октябре. Регионы, в которых ослабляются карантинные меры, могут стать очагом заболевания, уверен Этьен и другие руководители региональных отделений ВОЗ. Не совсем приятные заявления прозвучали на очередном брифинге, состоявшемся в Вашингтоне. Этьен также отметил, что в Вашингтоне и Нью-Йорке мало новых случаев заболевания, но при этом их более чем достаточно в 27 других штатах. Победить невидимого врага сумели некоторые карибские страны. Они уже долгое время не сообщают о новых случаях заражения. Главное – сохранять бдительность, ведь напасть может вернуться в любой момент.Сейчас странам Латинской Америки необходимо предпринять все меры, чтобы хотя бы сохранить текущие значения уровня заболеваемости. О послаблении карантинных мер речи не идет, так как тогда все ключевые показатели по Covid-19 резко пойдут вверх.На начало июля в мире насчитывается больше 10,5 млн заболевших, умерли из которых больше 516 тысяч. По числу больных лидируют США, Бразилия, Россия и Индия.