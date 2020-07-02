В Канаде при загадочных обстоятельствах погибли пять морских львов

При загадочных обстоятельствах в Канаде за последние несколько месяцев погибли, по меньшей мере, пять морских львов: их нашли обезглавленными на берегу острова Ванкувер. По сей день никто не знает, кто убил животных: другие морские создания или человек, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Несколько найденных особей относились к виду сивучей, которые занесены в Красную книгу. Их также называют ушастыми тюленями. Зоолог Анна Холл отметила, что в природе врагами этих созданий являются киты и акулы, однако вряд ли они смогли бы лишить головы морских львов. Скорее всего, это дело рук человека. Жители Парксвилля видели, как неизвестный отрезал голову одному животному, труп которого несколько дней лежал на побережье. Пока что неизвестно, связан ли этот мужчина с другими случаями и каковы были вообще его намерения.Стоит отметить, что в Канаде ранее такое уже происходило несколько раз. В 2013 году на берегу Ванкувера были обнаружены четыре морских льва без головы, а в 2014 году, в Квебеке, – вообще 12 трупов. Анна Холл сейчас активно общается с властями, чтобы они дали разрешение на вскрытие трупов. Изучение внутренностей должно раскрыть правду. Если это человек, то зоолог намерена добиться судебного заключения.Стефани Лэйр из Университета Монреаля допускает, что откусить голову могли дикие создания. Падальщикам не нужно много времени, чтобы расправиться с добычей. Начинают они «трапезу» как раз с головы.Ситуация весьма странная и неоднозначная. Защитники природы решительно настроены на раскрытие дела и наказание виновных, поскольку третье подобное событие является перебором.