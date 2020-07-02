Сервопривод представляет собой приспособление, оснащенное электродвигателем. Данное устройство позволяет достичь высокоточного управления движением радиоуправляемой модели посредством обеспечения отрицательной обратной связи. Так, узнать подробнее о промышленных сервоприводах можно здесь https://ntc-eco.ru/catalog/servoprivody/. А в сегодняшней заметке мы рассмотрим общий принцип работы данного устройства.

Промышленный сервопривод: принцип работы

Основными элементами, входящими в конструкцию сервопривода, являются брок управления и датчик. Блок управления выполняет функцию поддержания определенных значений на датчике.

Основной принцип работы сервопривода заключается в следующем:

На сервопривод поступает сигнал, определяющий угол поворота качалки сервы. Блок управления сравнивает поступающий параметр со значением на собственном датчике. По результату сравнения блок управления отправляет сигнал, предопределяющий необходимое действие, обратно. Таким действием может быть поворот, ускорение, либо замедление.

В зависимости от различных условий принцип работы сервопривода может изменяться: