Сервопривод представляет собой приспособление, оснащенное электродвигателем. Данное устройство позволяет достичь высокоточного управления движением радиоуправляемой модели посредством обеспечения отрицательной обратной связи. Так, узнать подробнее о промышленных сервоприводах можно здесь https://ntc-eco.ru/catalog/servoprivody/. А в сегодняшней заметке мы рассмотрим общий принцип работы данного устройства.
Промышленный сервопривод: принцип работы
Основными элементами, входящими в конструкцию сервопривода, являются брок управления и датчик. Блок управления выполняет функцию поддержания определенных значений на датчике.
Основной принцип работы сервопривода заключается в следующем:
На сервопривод поступает сигнал, определяющий угол поворота качалки сервы. Блок управления сравнивает поступающий параметр со значением на собственном датчике. По результату сравнения блок управления отправляет сигнал, предопределяющий необходимое действие, обратно. Таким действием может быть поворот, ускорение, либо замедление.
В зависимости от различных условий принцип работы сервопривода может изменяться:
- Положение качалки сервы находится в соответствии с состоянием стика ПУ. Продолжительность управляющего и продолжительность опорного импульсов равны. На всех выходах компараторов выставлено нулевое значение. Ток в двигателе отсутствует и качалка находится в первоначальной позиции.
- Пилот изменяет положения стика с увеличением управляющего импульса. Один выход компаратора выведет разностный импульс, который сохранится в памяти УВХ. Одновременно к двигателю поступит напряжение, устройство начнет вращаться, а вместе с ним и редуктор придет в движение, поворачивая качалку, увеличится продолжительность опорного импульса. Данные условия будут сохраняться до той поры, пока длины двух импульсов не станут одинаковыми. После этого устройство двигателя перестанет вращаться.
- Пилот уводит стик пульта в обратную сторону, при этом длина управляющего импульса уменьшается. На нижнем выходе компаратора появляется разностный импульс, который запоминает УВХ. Разностный импульс обеспечивает двигателю напряжение. Двигатель вращается, однако теперь в обратную сторону, и продолжает работать пока длины импульсов опять не станут одинаковыми.