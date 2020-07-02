Губернатор Алтайского края июля выйдет самоизоляции встретится министром просвещения и главой ВЭБа

3 июля у губернатора Алтайского края Виктора Томенко заканчивается период самоизоляции, и он выходит на работу. Это следует из официального ответа его пресс-секретаря Дмитрия Негреева на запрос ИА «Банкфакс». Глава региона в первый же день работы отправится на встречи с министром просвещения России и председателем госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, которые посетят Алтайский край.

Как уточнил Дмитрий Негреев, результаты проводимых Томенко исследований позволяют ему 3 июля вернуться к прежнему режиму работы. Уточняется, что первым делом после самоизоляции он с министром просвещения России Сергеем Кравцовым отправится в рабочую поездку в Белокуриху. Кроме того, 3 июля Виктор Томенко запланировал встречу с делегацией государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» во во главе с ее руководителем Игорем Шуваловым.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко 25 июня принял решение уйти на самоизоляцию. Оно было обусловлено тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с главой региона, выявлен коронавирус. При этом состояние Виктора Томенко, контактировавшего с зараженными коллегами, на 25 июня было нормальным. На запрос ИА «Банкфакс» о «ковидном» статусе Томенко в управлении по делам губернатора и правительства Алтайского края сообщили, что предоставление подобного рода информации не входит в их компетенцию. Запрос передан в администрацию губернатора и правительства. В региональном Роспотребнадзоре на запрос тоже не дали четкого ответа.

Между тем Виктор Томенко, судя по публикациям на сайте краевого правительства, на самоизоляции вел активную жизнь. 27 июня пресс-служба сообщала о том, что глава региона вместе с женой принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По его обращению члены избирательной комиссии приехали к нему домой. В правительственном Telegram-канале «Ленина, 59» также появилось видео, на котором губернатор, находясь на самоизоляции, ранним утром занимается скандинавской ходьбой на «Трассе здоровья» в сосновом бору. Губернатор даже похвастал своими результатами – он прошел 11 км за полтора часа. «Занимаемся здоровьем, профилактируем всякие вирусы, не поддаемся сложной эпидемиологической обстановке в окружении и в окрестностях, и, где надо, выдерживаем дистанцию», — сказал он.

Тем временем источники редакции утверждают, что в «голубом доме» атмосфера остается напряженной, чиновники якобы массово сдали платные тесты. По имеющейся информации, эти настроения в том числе связаны с тем, что на официальном уровне говорится о сдерживании распространения инфекции, тогда как ковидная статистика в Алтайском крае не внушает оптимизма, а в зоне риска оказались первые лица региона. Ситуацию обостряет и то, что власть призывала жителей быть ответственными и использовать средства защиты, однако, как видно на фотографиях с многочисленных мероприятий, чиновники далеко не всегда соблюдали эти рекомендации.