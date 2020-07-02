​39 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 634.

По данным оперативного штаба РТ, 2 новых случая завозные, остальные — контактные. 5 человек госпитализированы, 34 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 472 пациента, в том числе 26 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 146. Умерли всего с начала эпидемии 16 человек.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 21, Набережные Челны — 6, Лаишевский район — 3, Высокогорский — 2. По одному случаю в Аксубаевском, Бавлинском, Зелеондольском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском и Сармановском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 2 человека, от 18 до 30 — 7, от 30 до 50 — 18, от 50 до 60 — 8, от 60 до 70 — 2, от 70 до 80 — 2.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 760 случаев заражения коронавирусом, из них 32,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 661 165 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 428 978 человек, умерли 9 683. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (662), Московская область (317), Ханты-Мансийский АО (266), Санкт-Петербург (258), Иркутская область (243), Нижегородская область (234), Свердловская область (224).