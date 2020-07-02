Эксперт оценила идею установки «умных» счетчиков у россиян

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Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала о преимуществах установки «умных» счетчиков. Об этом сообщают «Известия».

По словам эксперта, главное преимущество таких приборов заключается в том, что они сами способны снимать и передавать показания приборов учета. Также не будет надобности сотрудникам поставщика перепроверять данные за гражданами.

Разворотнева также отметила, что нынешние приборы имеют разный класс точности, у «умных» счетчиков он одинаковый.

При этом специалист отметила, что в вопросе экономии средств новые приборы не помогут. Для этой цели нужно заниматься энергоэффективностью: выбирать светодиодные лампочки и датчики движения.

До этого в Минэнерго России сообщили, что «умный» учет электричества поможет сэкономить до 80 млрд рублей в год.

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