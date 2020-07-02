Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

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Средняя зарплата в России по итогам II квартала 2020 года составила 41,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работы».
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Далее последовали профессии в сфере строительства — 59,8 тыс. руб., в автомобильном бизнесе — 47,6 тыс. руб., а также в транспортно-логистической отрасли — 46,4 тыс. руб.
Замкнули пятерку лидеров работники фитнес-клубов и салонов красоты — 43,8 тыс. руб.
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