Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов

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Валерий Шарифулин/ТАСС
ЦИК закончил обработку всех протоколов по России, передает ТАСС.
По данным обработки 100% бюллетеней, за проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов начался 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.
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