На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс

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РИА «Новости»

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала «НАШ» выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.

Политик заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинские власти будут вынуждены выплачивать пенсии жителям Донбасса, а также заниматься поиском резервов, чтобы восстановить территории. По словам Мураева, им еще придется разбираться и с теми, кто на самом деле является «героем», а кто «преступником».

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал Мураев.

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